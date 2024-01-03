Эмоции Овечкина после 830-го гола в НХЛ

Сегодня, 3 января, «Вашингтон Кэпиталз» в гостях обыграл «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арене» завершилась со счётом 4:3 (4:1, 0:2, 0:0).

Одну из шайб в составе «Вашингтона» забросил российский нападающий Александр Овечкин на исходе первого игрового отрезка. После забитого гола капитан «столичных» ярко отпраздновал свою 830-ю шайбу в Национальной хоккейной лиге.

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Напомним, российский форвард сократил отставание от легендарного Уэйна Гретцки до 64 шайб. У великого канадца 894 взятия ворот за карьеру. В нынешнем сезоне регулярного чемпионата НХЛ Овечкин принял участие в 35 матчах, в которых забил восемь голов и сделал 14 результативных передач.