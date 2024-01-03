«Новый год, новый старт». Овечкин — о победном матче с «Питтсбургом»

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал победный гостевой матч с «Питтсбург Пингвинз» (4:3).

«Лучшее начало 2024-го. Новый год, новый старт. Мы возьмём всё хорошее из этой игры на будущее. Мы отлично начали, потом, возможно, немного расслабились, но в третьем периоде у нас была надёжная игра», — приводит слова Овечкина официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Отметим, что в матче Овечкин забросил шайбу на исходе первого игрового отрезка. Российский форвард сократил отставание от легендарного Уэйна Гретцки до 64 шайб. У великого канадца 894 взятия ворот за карьеру. В нынешнем сезоне регулярного чемпионата НХЛ Овечкин принял участие в 35 матчах, в которых забил восемь голов и сделал 14 результативных передач.