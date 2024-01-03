«Второй период был катастрофой». Тренер «Вашингтона» — о победе над «Питтсбургом»

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери прокомментировал победу над «Питтсбург Пингвинз» в гостях.

«Надо отдать должное нашим ребятам. Второй период был катастрофой, за неимением лучшего термина. Но у нас оставалось ещё 20 минут, и мы сохранили лидерство, потому что полностью изменили мышление, развернулись на 180 градусов и вернулись к тому, что нужно делать, чтобы выигрывать матчи в этой лиге.

Победы не всегда бывают красивыми. Мы не контролировали игру в третьем периоде, не очень много создавали. Но что мы действительно сделали, так это приняли разумные решения с шайбой, мы поддерживали друг друга, общались, делали то, что нужно делать. Мы проделали действительно хорошую работу», — цитирует Карбери сайт «Вашингтона».