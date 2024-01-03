«Кочетков уже в элите». Форвард «Каролины» Свечников — об игре российского голкипера

Российский нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников высоко оценил игру голкипера «ураганов» Петра Кочеткова в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» (6:1).

«Коч был потрясающим. Я чувствую, что с каждой игрой он обретает больше уверенности и становится всё лучше и лучше. Он уже в элите, поэтому приятно видеть, какую огромную роль он играет для нас», — приводит слова Свечникова пресс-служба Национальной хоккейной лиги.

Вратарь «Каролины» Пётр Кочетков в игре совершил 28 сейвов с процентом отражённых бросков 96,55.

Напомним, Свечников во встрече с «Рейнджерс» продлил до пяти матчей свою серию, в ходе которой он набирает как минимум два очка в одной встрече. Андрей стал четвёртым игроком в истории франшизы с подобным достижением.