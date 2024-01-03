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Голкипер «Колорадо» Георгиев стал первым вратарём в сезоне НХЛ, кто одержал 20 побед

Голкипер «Колорадо» Георгиев стал первым вратарём в сезоне НХЛ, кто одержал 20 побед
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В ночь со 2 на 3 января мск на льду «Болл Арены» в Денвере состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ «Колорадо Эвеланш» — «Нью-Йорк Айлендерс». «Лавины» одержали домашнюю победу в овертайме со счётом 5:4 OT.

В составе хозяев свою 20-ю победу в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги одержал российский вратарь Александр Георгиев. Он первый среди всех голкиперов лиги достиг этого показателя.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В активе россиянина 20 побед в 31 игре при проценте отражённых бросков 89,8 и коэффициенте надёжности 2,90.

«Колорадо Эвеланш» после победы располагается на второй строчке в турнирной таблице Западной конференции, набрав 51 очко.

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