Связка Кучеров — Стэмкос — Хедман повторила достижение связки Овечкин — Бекстрём — Карлсон

Сегодня, 3 января, «Тампа-Бэй Лайтнинг» в гостях проиграла «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на арене «Канада Лайф-центр» завершилась со счётом 2:4 (1:0, 0:2, 1:2).

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, связка «молний» Никита Кучеров — Стивен Стэмкос — Виктор Хедман в 77-й раз оформила заброшенную шайбу, что стало повторением достижения связки из «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин — Никлас Бекстрём — Джон Карлсон. Эти две связки лидируют по количеству заброшенных шайб среди всех действующих игроков НХЛ. Рекорд принадлежит связке из «Бостон Брюинз» Патрис Бержерон — Брэд Маршан — Давид Пастрняк, на счету которых 94 совместные шайбы.