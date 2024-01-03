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«Судьи выиграют чемпионат». Игрок молодёжной сборной Швейцарии — о поражении от Швеции

Игрок молодёжной сборной Швейцарии Родвин Дионисио подверг критике работу арбитров на матче 1/4 финала с национальной командой Швеции (2:3 ОТ). Напомним, хозяева турнира реализовали его удаление в дополнительное время.

«Судьи выиграют чемпионат. Нам нужны арбитры получше. Было много ошибок, но теперь всё позади», — приводит слова Дионисио SVT.

Права на видео принадлежат Bell Media Inc. Посмотреть видео можно на YouTube-канале компании TSN.

Напомним, в первой четвертьфинальной паре сборная Финляндии обыграла Словакию (4:3 ОТ). Вторым полуфиналистом турнира сенсационно стала сборная Чехии, обыгравшая канадцев (3:2). Третьим полуфиналистом уверенно стала сборная США, разгромившая Латвию (7:2).

В полуфинале турнира состоятся встречи США – Финляндия и Швеция – Чехия. Матчи пройдут 4 января на арене «Скандинавиум» в шведском Гётеборге.