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Рэй Ферраро отреагировал на то, что его обошёл Макдэвид в списке лучших бомбардиров НХЛ

Рэй Ферраро отреагировал на то, что его обошёл Макдэвид в списке лучших бомбардиров НХЛ
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Бывший канадский нападающий клубов Национальной хоккейной лиги Рэй Ферраро отреагировал на то, что его обошёл капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид в списке лучших бомбардиров НХЛ. Напомним, Ферраро за свою карьеру набрал 898 очков, Макдэвид сегодня набрал своё 903-е очко в лиге.

«Это возмутительно… и Макдэвид ни за что не забьёт 91 гол в этом году», — написал Ферраро на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter), намекая на то, что Макдэвид отстаёт от него на 91 заброшенную шайбу.

Отметим, что Макдэвид стал седьмым игроком в истории лиги, набравшим пять и более очков в игре с 900-м результативным баллом за карьеру.

Напомним, сегодня, 3 января, «Эдмонтон Ойлерз» на своей площадке обыграл «Филадельфию Флайерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на арене «Роджерс Плэйс» завершилась со счётом 5:2 (1:0, 2:2, 2:0).

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