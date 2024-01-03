«Всё идёт от трусости, это маразм». Щитов — о тренировке «Адмирала» 1 января

Хоккейный эксперт и бывший игрок клубов КХЛ Никита Щитов резко высказался о проведённой 1 января тренировке «Адмирала» с баллонами.

«Я такое не поддерживаю. Самому приходилось с этим сталкиваться: 30 декабря последняя игра, а 1 января уже команду собирали. Если по регламенту есть пауза, значит, её надо соблюдать. Либо руководство с тренерским штабом маразматичные, либо они просто трусы и перестраховщики. И с баллонами – это ещё больше убийство для организма. Так, как „Адмирал“, действовать нельзя. Нужно по-человечески относиться к игрокам. Всё идёт от трусости, это маразм», — цитирует Щитова «РБ Спорт».

Напомним, в преддверии Нового года «Адмирал» проиграл две домашние спаренные игры с «Нефтехимиком» (3:4 и 2:5), при этом подопечные Леонида Тамбиева в обеих встречах вели в счёте. В турнирной таблице Восточной конференции КХЛ «Адмирал» располагается на последнем, 12-м месте, набрав 37 очков в 44 матчах.

В следующем матче дальневосточный клуб сыграет в Новосибирске с местной «Сибирью» сегодня, 3 января.