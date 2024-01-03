Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Гашек отреагировал на отказ польского гроссмейстера пожать руку российскому шахматисту

Гашек отреагировал на отказ польского гроссмейстера пожать руку российскому шахматисту
Аудио-версия:
Комментарии

Известный в прошлом чешский вратарь Доминик Гашек отреагировал на отказ польского гроссмейстера Ян-Кшиштофа Дуды пожать руку российскому шахматисту Денису Хисматуллину на чемпионате мира по быстрым шахматам, который прошёл с 26 по 30 декабря 2023 года в Самарканде (Узбекистан).

«Правильный жест. Но, скажем прямо, это не выход!» — написал Гашек на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

Хисматуллин перед началом партии хотел поприветствовать соперника и протянул ему руку, однако польский шахматист знаком дал понять, что не намерен отвечать на приветствие.

Напомним, победу на чемпионате мира по быстрым шахматам — 2023 одержал норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен. Эта победа стала для норвежца пятой на мировых первенствах по рапиду. Ранее Карлсен выигрывал турнир в 2014, 2015, 2019 и 2022 годах.

Материалы по теме
Польский гроссмейстер отказался пожать руку российскому шахматисту на чемпионате мира
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android