«Очень неприятная ситуация». Дементьев дал оценку Илье Самсонову в «Торонто»

Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев прокомментировал ситуацию с российским вратарём «Торонто Мэйпл Лифс» Ильёй Самсоновым, который был отправлен в АХЛ после неудачной игры.

«Очень неприятная ситуация с Самсоновым, человек попал на драфт отказов. Но мы видим статистические показатели, которые привели к такому решению «Торонто». Последний матч, в котором он играл, был проигран в овертайме «Коламбусу» со счётом 5:6 с плохим коэффициентом отражённых бросков. Теперь игрок доступен для выступления в АХЛ, пусть даже с большим контрактом. Это одно из решений, но следующим шагом может стать выкуп контракта, что не так хорошо для потолка зарплат в этой команде.

На рынке есть вратари, которые могут играть в НХЛ, но которых нужно обменять и что-то за это отдать, при этом вписавшись в потолок заработной платы, что не так просто в «Торонто» на данный момент. В самой системе клуба есть вратари, тот же драфтованный «Мэйпл Лифс» Джозеф Уолл. На него тоже возлагают определённые надежды. Неплохой вратарь, я его видел на предсезонных турнирах. Напомню и то, что в системе развивается российский вратарь Вячеслав Пекса», — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.