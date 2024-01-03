Дементьев рассказал, как скажется на Овечкине победная шайба в ворота «Питтсбурга»

Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев рассказал о том, как повлияет шайба капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, заброшенная в ворота «Питтсбург Пингвинз», на дальнейшую игру российского форварда «столичных».

«Александру Овечкину тяжелее даются голы. Особенно при том внимании, когда что-то не получается и не происходит, а порой голы даже не засчитывают, помним мы и такие случаи. Тем не менее Овечкин преодолел этот рубеж, голы пошли. Теперь хочется только поздравить Александра и поддержать его, чтобы дальше всё шло хорошо. В матче с «Питтсбургом» он забросил победную шайбу. Конечно, такая ситуация придаст ему уверенности в следующих шагах», — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.