«Это не наказание для него». Генменеджер «Торонто» — о Самсонове в АХЛ

Генеральный менеджер «Торонто Мэйпл Лифс» Брэд Треливинг заявил, что отправка российского вратаря Ильи Самсонова в АХЛ — это не наказание для игрока.

«Это не наказание для него. Нам нужно, чтобы он вернулся в свою лучшую форму. Если бы вы точно знали все способы исправить ситуацию, вы бы это сделали, верно?» — цитирует Треливинга официальный сайт «Торонто».

В нынешнем сезоне Самсонов принял участие в 15 матчах за «Торонто» в регулярном чемпионате НХЛ, в которых он одержал пять побед и продемонстрировал статистику в 86,2% отражённых бросков, пропуская в среднем 3,94 шайбы за игру. Всего в НХЛ на его счету 146 игр – 90,3% отражённых бросков и коэффициент надёжности 2,77.

Ранее Треливинг подробно высказался о ситуации с российским вратарём Ильёй Самсоновым.