Трёхкратный обладатель Кубка Гагарина Косов подписал контракт с ХК «Брест»

Трёхкратный обладатель Кубка Гагарина нападающий Ярослав Косов подписал контракт с хоккейным клубом «Брест», сообщает пресс-служба белорусского клуба.

30-летний нападающий ранее выступал в КХЛ за магнитогорский «Металлург», «Ак Барс», «Спартак», «Нефтехимик», «Трактор» и «Авангард». Всего в 442 встречах лиги нападающий забросил 55 шайб и отдал 44 результативные передачи, набрав в общей сложности 99 очков с показателем полезности «-29».

В составе молодёжной сборной России Косов становился серебряным (2012) и бронзовым (2013) призёром чемпионата мира.

ХК «Брест» в нынешнем сезоне белорусской Экстралиги сыграл 37 матчей, в которых набрал 33 очка и занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата.