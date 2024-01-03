Козлов – о гостевой победе над «Авангардом»: «Салават» сыграл в наш хоккей

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал результат победного матча с «Авангардом» (4:2).

«С нашей стороны получился хороший целостный матч. Хорошее движение и хороший контроль шайбы с первой и до последней минуты. В принципе играли в нашей хоккей. Когда нужно, прессинговали, хорошо и надёжно играли в обороне, контролировали шайбу.

Находимся в оптимальной форме, и новички отлично вписались в команду и сейчас играют хорошо? Согласен с вами. Ребята сейчас играют хорошо, играют уверенно, но надеюсь, что это не максимальный пик нашей формы. У нас есть моменты, где мы можем добавить и что мы можем улучшить.

Хорошо, что Саша Хмелевски у нас забил третий гол, и после забитого гола мы опять забрали инициативу себе. Ребята молодцы, они контролировали шайбу в зоне атаки, играли на команду, производили правильные смены, чтобы следующее звено также играло в атаке.

У нас не было особо времени готовиться к матчу. Были новогодние праздники, ребята провели время дома вместе с семьями, набрались эмоций. И в той игре с «Ак Барсом» я бы не сказал, что мы были подуставшими или медленными, там тоже была хорошая игра с нашей стороны.

Тимкин провёл 800-й матч? Уважаемый и авторитетный хоккеист, который пользуется огромным авторитетом, как внутри команды, так и у соперника. Рад, что он провёл этот матч у себя дома, там, где он начинал играть в хоккей, при родителях и при своей семье. Согласен, что 800 матчей – это показатель», — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.