В «Авангарде» рассказали о ходе восстановления Владимира Ткачёва

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец рассказал о ходе восстановления нападающего Владимира Ткачёва. Лучший бомбардир омского клуба в последний раз принимал участие в матче 24 декабря с магнитогорским «Металлургом».

«Владимир Ткачёв уже два дня тренируется. Завтра у него индивидуальный лёд. Пятого числа он выйдет на тренировку вместе с командой», — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, в нынешнем сезоне Владимир Ткачёв принял участие в 41 матче за «Авангард», где набрал 57 (15+42) очков и заработал коэффициент полезности «+13». Всего за карьеру в КХЛ в 424 встречах он совершил 345 (111+234) результативных действий.