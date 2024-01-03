Защитник «Сибири» Тревор Мёрфи оценил свой дубль в ворота «Адмирала» (4:1). Канадец на забивал голы с 4 сентября, вернувшись в строй из-за травмы лишь в середине декабря.

«Первый дубль после возвращения в строй? Позади серьёзная операция, было тяжело набрать форму. Но сейчас я чувствую себя гораздо лучше. Такая победа – отличный способ начать Новый год.

Сегодня был привычный Мёрфи? Ещё есть, что улучшать, куда расти. Ещё нужно работать над физической выносливостью. Ещё впереди увидим лучшее.

На второй период вышла другая команда? Мы особо ничего не меняли, придерживались плана на игру. Тяжело играть, если мы не помогаем друг другу, не владеем шайбой. У нас получилось очень хорошее начало второго периода, и так мы и продолжили. Это был хороший способ победить.

«Адмирал» сделал ставку на первый период? Любая команда хочет хорошо сыграть в первом периоде и выиграть его, также как «Сибирь», — передаёт слова Мёрфи корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.