Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Генеральный менеджер «Авангарда» рассказал, как шли переговоры по обмену Дамира Жафярова

Генеральный менеджер «Авангарда» рассказал, как шли переговоры по обмену Дамира Жафярова
Комментарии

Генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов рассказал, как шли переговоры по обмену нападающего Дамира Жафярова и подвёл итоги дедлайна.

«Эпопея по Жафярову? Ну, а кто отдаст просто так своего игрока в наше время? У каждого были свои условия и своё мнение по этой сделке. Последние две недели мы плотно этим занимались, и там был «Металлург». Если бы мы один на один договорились с Казанью, то это была бы одна история, но был третий клуб, и у каждого был свой интерес.

Главный вывод по дедлайну? На бумаге выглядим неплохо, но сезон покажет, как мы его закончим. Всё в руках ребят. Каждому дан шанс перезагрузиться и выйти на тот уровень, на котором они были», — передаёт слова Курьянова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Материалы по теме
Дамир Жафяров прокомментировал переход в «Авангард»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android