Генеральный менеджер «Авангарда» рассказал, как шли переговоры по обмену Дамира Жафярова

Генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов рассказал, как шли переговоры по обмену нападающего Дамира Жафярова и подвёл итоги дедлайна.

«Эпопея по Жафярову? Ну, а кто отдаст просто так своего игрока в наше время? У каждого были свои условия и своё мнение по этой сделке. Последние две недели мы плотно этим занимались, и там был «Металлург». Если бы мы один на один договорились с Казанью, то это была бы одна история, но был третий клуб, и у каждого был свой интерес.

Главный вывод по дедлайну? На бумаге выглядим неплохо, но сезон покажет, как мы его закончим. Всё в руках ребят. Каждому дан шанс перезагрузиться и выйти на тот уровень, на котором они были», — передаёт слова Курьянова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.