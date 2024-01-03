Bleacher Report: склонность «Вашингтона» подписывать россиян может привести туда Тарасенко

Журналист издания Bleacher Report Джо Йердон считает, что российский нападающий «Оттавы Сенаторз» Владимир Тарасенко может быть обменян до дедлайна в НХЛ, который намечен на 8 марта, несмотря на пункт о запрете на обмен в его контракте. Обозреватель уверен, что учитывая крайне плохие результаты канадского клуба в этом сезоне, россиянин откажется от данного пункта, и считает «Вашингтон Кэпиталз» одним из потенциально главных кандидатов на приобретение форварда.

«Знаете, какая команда отчаянно нуждается в голах? Да да, это «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

У «Кэпс» второе худшее нападение в НХЛ и в среднем чуть больше двух голов за игру. 0,73 очка Тарасенко за матч были бы лучшим показателем в «Кэпиталз», которые возглавляют Овечкин и Дилан Стром с показателем 0,62.

Учитывая, как «Вашингтон» борется за плей-офф в Восточной конференции, а также склонность «Кэпиталз» привлекать российских бомбардиров, которые могут играть с Овечкиным или учиться у него (помните период «Кэпиталз» Ильи Ковальчука?), найти общий язык будет достаточно легко.

«Кэпиталз» нуждаются в голах от всех и каждого, а добавление такого игрока, как Тарасенко, в их группу нападающих не только углубит её, но и даст им игрока, который мгновенно улучшит их атаку», — написал Йердон в своей статье.

Отметим, что помимо «Вашингтона», по мнению журналиста, заинтересованность в Тарасенко, исходя из их потребностей и возможностей под потолком зарплат, могут иметь также такие клубы НХЛ, как «Нью-Йорк Рейнджерс», «Нью-Йорк Айлендерс», «Нэшвилл Предаторз», «Сиэтл Кракен», «Каролина Харрикейнз», «Филадельфия Флайерз» и «Ванкувер Кэнакс».

Напомним, в последней игре «Оттавы» с «Ванкувером» (3:6), которая прошла минувшей ночью, Тарасенко отметился дублем.