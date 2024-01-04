«Не знаю, сколько ещё смогу играть вдали от семьи». Буше — о контракте с «Авангардом»

Нападающий «Авангарда» Рид Буше рассказал, почему решил продлить контракт с омским клубом лишь на один сезон. Зарплата 30-летнего американского нападающего по новому контракту с «Авангардом» составит 95 млн рублей, не считая бонусной части.

«Подписал новый контракт только на один сезон? Пока я стараюсь идти от сезона к сезону, потому что не знаю, сколько ещё смогу играть вдали от своей семьи. Но хорошо, что он был подписан уже сейчас, до начала финальной части сезона», – сказал Буше в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

В текущем сезоне Буше в 43 матчах забросил 31 шайбу и отдал 24 голевые передачи при показателе полезности «+21». Американский нападающий является лучшим снайпером «Авангарда» в сезоне и вторым бомбардиром.