Дубль Коростелёва помог «Северстали» обыграть «Амур» на домашнем льду
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В Череповце на стадионе «Ледовый дворец» завершился очередной матч регулярного Фонбет чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Северсталью» и «Амуром». Победу в матче одержали череповчане со счётом 4:2.
Фонбет Чемпионат КХЛ
03 января 2024, среда. 17:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
4 : 2
Амур
Хабаровск
1:0 Лишка (Пилипенко) – 11:44 (5x4) 2:0 Коростелёв (Буренов) – 21:52 (5x5) 2:1 Шевченко (Коршков, Мищенко) – 33:39 (5x4) 2:2 Мищенко (Коршков, Грачёв) – 48:46 (5x4) 3:2 Коростелёв (Пилипенко, Аймурзин) – 54:06 (5x5) 4:2 Ильин (Пилипенко, Барберио) – 57:32 (5x5)
Главным героем матча стал нападающий «Северстали» Никита Коростелёв, оформивший дубль. «Амуру» удалось отыграться со счёта 0:2, голы за хабаровчан забили Дмитрий Шевченко и Иван Мищенко. Голы за «Северсталь» помимо Коростелёва забивали Михаил Ильин и Адам Лишка.
Комментарии
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