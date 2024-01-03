Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Дубль Коростелёва помог «Северстали» обыграть «Амур» на домашнем льду

Дубль Коростелёва помог «Северстали» обыграть «Амур» на домашнем льду
Комментарии

В Череповце на стадионе «Ледовый дворец» завершился очередной матч регулярного Фонбет чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Северсталью» и «Амуром». Победу в матче одержали череповчане со счётом 4:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 января 2024, среда. 17:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
4 : 2
Амур
Хабаровск
1:0 Лишка (Пилипенко) – 11:44 (5x4)     2:0 Коростелёв (Буренов) – 21:52 (5x5)     2:1 Шевченко (Коршков, Мищенко) – 33:39 (5x4)     2:2 Мищенко (Коршков, Грачёв) – 48:46 (5x4)     3:2 Коростелёв (Пилипенко, Аймурзин) – 54:06 (5x5)     4:2 Ильин (Пилипенко, Барберио) – 57:32 (5x5)    

Главным героем матча стал нападающий «Северстали» Никита Коростелёв, оформивший дубль. «Амуру» удалось отыграться со счёта 0:2, голы за хабаровчан забили Дмитрий Шевченко и Иван Мищенко. Голы за «Северсталь» помимо Коростелёва забивали Михаил Ильин и Адам Лишка.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android