Дубль Коростелёва помог «Северстали» обыграть «Амур» на домашнем льду

В Череповце на стадионе «Ледовый дворец» завершился очередной матч регулярного Фонбет чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Северсталью» и «Амуром». Победу в матче одержали череповчане со счётом 4:2.

Главным героем матча стал нападающий «Северстали» Никита Коростелёв, оформивший дубль. «Амуру» удалось отыграться со счёта 0:2, голы за хабаровчан забили Дмитрий Шевченко и Иван Мищенко. Голы за «Северсталь» помимо Коростелёва забивали Михаил Ильин и Адам Лишка.