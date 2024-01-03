«Металлург» одержал волевую победу в овертайме гостевого матча с «Сочи»

В Сочи на стадионе «Большой» завершился очередной матч регулярного Фонбет чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Сочи» и «Металлургом». Победу в матче одержали магнитогорцы со счётом 3:2 в овертайме.

После первого периода «Металлург» уступал в счёте 0:2 после голов Михала Криштофа и Матвея Мичкова. Во втором периоде «Металлургу» удалось сравнять счёт благодаря голам Данилы Юрова и Владислава Ерёменко. Третий период остался без голевым, а в овертайме победу магнитогорцам принёс точный бросок Дениса Зернова с передачи Никиты Михайлиса.

«Сочи» потерпели 11-е поражение подряд. После 47 матчей в текущем сезоне сочинский клуб расположился на последнем месте в общей таблице лиги.