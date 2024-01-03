«Металлург» одержал волевую победу в овертайме гостевого матча с «Сочи»
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В Сочи на стадионе «Большой» завершился очередной матч регулярного Фонбет чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Сочи» и «Металлургом». Победу в матче одержали магнитогорцы со счётом 3:2 в овертайме.
Фонбет Чемпионат КХЛ
03 января 2024, среда. 17:00 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
2 : 3
ОТ
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Криштоф (Грэм) – 13:43 (5x4) 2:0 Мичков – 17:38 (5x5) 2:1 Юров (Гераськин) – 33:11 (5x4) 2:2 Ерёменко (Гераськин, Михайлис) – 38:13 (5x5) 2:3 Зернов (Михайлис) – 61:09 (3x3)
После первого периода «Металлург» уступал в счёте 0:2 после голов Михала Криштофа и Матвея Мичкова. Во втором периоде «Металлургу» удалось сравнять счёт благодаря голам Данилы Юрова и Владислава Ерёменко. Третий период остался без голевым, а в овертайме победу магнитогорцам принёс точный бросок Дениса Зернова с передачи Никиты Михайлиса.
«Сочи» потерпели 11-е поражение подряд. После 47 матчей в текущем сезоне сочинский клуб расположился на последнем месте в общей таблице лиги.
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