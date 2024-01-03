The Athletic: времена, когда Канада выигрывала золото пять раз подряд, прошли

Журналист The Athletic Скотт Уиллер, комментируя сенсационный вылет молодёжной сборной Канады от Чехии в четвертьфинале проходящего в эти дни чемпионата мира (2:3), пришёл к выводу, что «кленовым листьям» в обозримом будущем будет всё тяжелее и тяжелее подтверждать статус сильнейшей сборной мира.

«Иногда есть реальные оправдания, и удача отворачивается от тебя. Иногда ты четыре раза подряд доходишь до матча за золото, но не можешь сделать это в пятый. Никто не обещает Канаде успеха в международном хоккее. Если есть что-то, что я чётко усвоил, освещая молодёжные чемпионаты мира за эти годы, так это то, что хоккей никогда не бывает более непредсказуемым, чем на этой стадии (в четвертьфинале. — Прим. «Чемпионата»). Год назад, если бы не шайба, отскочившая от клюшки Томаса Милика, Канада могла бы проиграть в четвертьфинале, и так и не дождаться волшебного гола Коннора Бедарда в Галифаксе. Если бы не чудесное спасение Мэйсона Мактавиша с линии ворот два года назад, Канада не увидела бы золотой гол Кента Джонсона в Эдмонтоне.

Конкуренция становится выше. Разрыв сокращается. Те шведы, которым они (канадцы. — Прим. «Чемпионата») проиграли, имели состав, наполненный игроками шведской лиги, одной из лучших профессиональных лиг в мире, и перегруженной выдающимися талантами из первого раунда драфта. Количество выбранных в первом раунде канадских игроков в сравнении с количеством выбранных в первом раунде шведов — 10 к 9. Чехов, которым они уступили, «тащил» Михаэль Грабал — второй вратарь на прошлогоднем драфте (38-й номер), а вёл за собой Иржи Кулич — игрок АХЛ, набирающий по очку за матч. У них есть восемь задрафтованных игроков и недрафтованная группа, в которую входят 19-летние хоккеиты, такие как Ондржей Бехер — один из лучших игроков WHL.

Таким образом, возможно, дни, когда Канада выигрывала золото пять раз подряд, прошли. Конечно, это было бы хорошо для международного хоккея и спорта в целом.

Это не значит, что времена канадцев прошли. Но иногда ты проигрываешь. Даже если ты Канада», — написал Уиллер в своей статье.