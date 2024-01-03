Рябков — о возвращении игрока из ECHL: надеемся, что приблизится к показателям Шабанова

Директор «Автомобилиста» Максим Рябков рассказал о возможном возвращении бывших игроков из Северной Америки.

«Возвращение игроков из Северной Америки? Общались с Витей Неучевым на предмет аренды, у него последний год в статусе «лимитчика». Нам была дана информация, что он хочет побыстрее адаптироваться к жизни в Америке, к стилю хоккея, подучить язык, в этом году такой вариант не рассматривался. Мы контактировали в октябре с агентом Егора Соколова, достаточно предметно, но там не сложилось — не знаю особенностей его контракта с «Оттавой», но не сложилось.

У Тютяева идёт процесс акклиматизации после возвращения из-за океана. Сейчас после выхода команды с новогоднего отдыха он работал с основным составом, дальше будут тренеры смотреть. В августе он сказал, что в ECHL чувствует, что развивается, прокачивает свои скиллы, он хотел доиграть там сезон для самоусовершенствования. Я сказал, что если в какой-то момент сезона почувствует, что лучше продолжить карьеру в России, мы тебя ждём.

Условия были изложены игроку и его агенту, был заключен контракт на полтора года. Это игрок, который играл всё детство против Максима Шабанова, который на слуху сейчас. Они одногодки, мы надеемся, что он по своему потенциалу будет приближаться к этим показателям», — передаёт слова Рябкова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.