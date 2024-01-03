Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Директор «Автомобилиста» высказался о позиции клуба по лимиту на легионеров

Директор «Автомобилиста» высказался о позиции клуба по лимиту на легионеров
Комментарии

Директор «Автомобилиста» Максим Рябков высказался о позиции екатеринбургского клуба по лимиту на легионеров. Напомним, сейчас в командах может быть не больше трёх иностранцев.

«Лимит на легионеров? Чем больше у команд возможность выбора на рынке, тем лучше любому клубу. Мы считаем, что хоккей будет зрелищнее, и позиция клуба в том, чтобы лимит был возвращён на уровень прошлого сезона — пять иностранных игроков в заявке», — передаёт слова Рябкова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

На прошедшем в декабре 2023 года совещании с руководителями и генеральными менеджерами клубов КХЛ выдвигался на обсуждение вопрос о возвращении лимита в пять легионеров, который действовал в прошлых сезонах лиги.

Материалы по теме
Судейство, лимит, хоккей до мая. Важное выступление президента КХЛ
Судейство, лимит, хоккей до мая. Важное выступление президента КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android