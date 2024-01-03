Директор «Автомобилиста» высказался о позиции клуба по лимиту на легионеров

Директор «Автомобилиста» Максим Рябков высказался о позиции екатеринбургского клуба по лимиту на легионеров. Напомним, сейчас в командах может быть не больше трёх иностранцев.

«Лимит на легионеров? Чем больше у команд возможность выбора на рынке, тем лучше любому клубу. Мы считаем, что хоккей будет зрелищнее, и позиция клуба в том, чтобы лимит был возвращён на уровень прошлого сезона — пять иностранных игроков в заявке», — передаёт слова Рябкова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

На прошедшем в декабре 2023 года совещании с руководителями и генеральными менеджерами клубов КХЛ выдвигался на обсуждение вопрос о возвращении лимита в пять легионеров, который действовал в прошлых сезонах лиги.