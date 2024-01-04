Грицюк — о 100 очках в КХЛ: не такая уж и большая планка. Хотелось бы набрать 200 быстрее

Нападающий СКА Арсений Грицюк высказался о достижении рубежа в 100 очков в КХЛ. Форвард армейского клуба отметился двумя результативными передачами в победном матче с «Витязем» (6:1).

«100 очков в КХЛ? Сам только что узнал об этом, мне Роман Борисович сказал. Приятно перешагнуть такую планку. Она не такая уж и большая, но рад, что достиг её за столь небольшое время. Хотелось бы 200 очков достигнуть чуть побыстрее (улыбается)», – сказал Грицюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

Всего в КХЛ Грицюк провёл 172 матча, в которых набрал 101 очко — забросил 52 шайбы и отдал 49 результативных передач. 22-летний нападающий начинал карьеру в КХЛ в составе омского «Авангарда».