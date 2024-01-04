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Грицюк: СКА по силам идти на первом месте, мы идём к этому. Хочется быть наверху

Грицюк: СКА по силам идти на первом месте, мы идём к этому. Хочется быть наверху
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Нападающий СКА Арсений Грицюк рассказал, что петербургский клуб планирует подняться как можно выше в таблице КХЛ, и объяснил, как в команде справляются с самоуверенностью.

«Думает ли СКА о первом месте? Конечно, хочется идти наверху таблицы. Это в наших силах, мы к этому идём. Как не превратить уверенность в самоуверенность? У нас за спинами стоят хорошие специалисты, тренеры. Если у кого-то вдруг появляется самоуверенность, то благодаря им она сразу уходит», – сказал Грицюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

Благодаря вчерашней победе СКА в матче с «Витязем» (6:1) петербургский клуб поднялся на третье место в таблице Западной конференции КХЛ, сместив с этой позиции московское «Динамо».

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