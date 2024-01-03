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Никитин — о поражении от «Барыса»: списывать на кого-то одного не в наших правилах

Никитин — о поражении от «Барыса»: списывать на кого-то одного не в наших правилах
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Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин подвёл итоги матча с «Барысом» (4:5 Б). Ярославский клуб вёл по ходу первого периода со счётом 2:0, но позволил сопернику перевернуть ход встречи.

«К сожалению, не смогли порадовать болельщиков. Первые лёгкие голы послужили не самую хорошую службу. Неправильно мы их оценили. Поэтому такая игра получилась.

Слабо сыграл вратарь Бочаров? Риторический вопрос. Если бы играл Исаев, спросили бы, когда будет играть Бочаров. Я не считаю, что мы из-за этого проиграли. Это одна из составляющих. Команда – 22 игрока, а также тренерский штаб, поэтому списывать на кого-то одного не в наших правилах», — цитирует Никитина пресс-служба КХЛ.

После 45 матчей текущего сезона Континентальной хоккейной лиги ярославский «Локомотив» занимает второе место в таблице Западной конференции лиги.

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