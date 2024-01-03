Болякин — о рекорде Камара: нашли правильные слова, и парень поверил в себя

Олег Болякин, исполняющий обязанности главного тренера «Барыса», оценил победу в матче с ярославским «Локомотивом» (5:4 Б) и рассказал секрет успеха нападающего Энтони Камара, который забил в седьмом матче подряд и установил клубный рекорд по этому показателю.

«Команду настраивали на «Локомотив», поскольку это очень серьёзный соперник, у них очень серьёзный тренерский штаб. Игоря Валерьевича я давно знаю, это классный тренер. «Локомотив» – хорошая команда. К чему готовились, то и получили. От игры к игре ребята философию принимают, это даёт положительные плоды. Когда идут победы, игроки начинают верить тренерскому штабу.

Игра Камара? Мы нашли правильные слова для него. Парень поверил в себя, начал забивать», — цитирует Болякина пресс-служба КХЛ.

Предыдущий рекорд «Барыса» по длительности голевой серии принадлежал форварду Найджелу Доусу, который не уходил без голов в шести подряд матчах сезона-2017/2018.