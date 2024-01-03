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Разин — о первом периоде матча с «Сочи»: проспали, отходили от праздников

Разин — о первом периоде матча с «Сочи»: проспали, отходили от праздников
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Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал волевую победу магнитогорского клуба в матче с «Сочи» (3:2 ОТ). После первого периода «металлурги» уступали с разницей в две шайбы, однако смогли переломить ход встречи и вырвать победу в овертайме.

«Провели очень плохой первый период. Проспали, отходили, наверное, от праздников. Проигрывали сопернику во всём. Хорошо, что потом собрались. Во втором периоде уже мы контролировали игру, создали много моментов. Хорошо, что сравняли счёт. В третьем периоде тоже играли лучше, но пропускали опасные контратаки. В овертайме победили — это хорошо», — цитирует Разина пресс-служба КХЛ.

После 47 матчей текущего сезона «Металлург» удерживает лидерство в таблице Восточной конференции КХЛ.

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