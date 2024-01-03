Кирилл Капризов помещён в список травмированных «Миннесоты»

26-летний российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов помещён в список травмированных. Об этом сообщает пресс-служба клуба. Ранее появилась информация о том, что россиянин пропустит одну-две недели регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Форвард получил повреждение нижней части тела в третьем периоде матча с «Виннипег Джетс» после толчка клюшкой в спину со стороны защитника Брендена Диллона. Ранее главный тренер «Миннесоты Уайлд» Джон Хайнс заявил, что Капризов может вернуться в строй раньше запланированного срока.

Напомним, в нынешнем сезоне регулярного чемпионата Капризов принял участие в 34 матчах, в которых записал в свой актив 13 голов и 21 результативную передачу. Всего за карьеру в НХЛ на счету россиянина 127 голов и 140 результативных передач в 236 играх.