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Овечкин высказался об игре Малкина в НХЛ

Овечкин высказался об игре Малкина в НХЛ
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о соотечественнике, форварде «Питтсбург Пингвинз» Евгении Малкине.

«Он звезда лиги. Я думаю, что он потрясающий игрок. Он знает, как побеждать. Он знает, как играть. Неудивительно, что у него так много очков, так много голов и передач», — приводит слова Овечкина официальный сайт НХЛ.

Напомним, ранее Малкин опередил Сергея Фёдорова (483 шайбы), заняв второе место по голам в лиге среди россиян (484 шайбы). Напомним, лучшим российским снайпером НХЛ является Овечкин.

В нынешнем сезоне НХЛ Малкин принял участие в 36 матчах в регулярном чемпионате, в которых записал в свой актив 14 голов и 18 результативных передач. Всего за карьеру в лиге на его счету 485 голов и 776 передач в 1099 матче.

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