Евгений Малкин: не хочу, чтобы меня окружали СМИ

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин рассказал, что не любит общаться с журналистами.

«Я не из тех парней, которые хотят, чтобы меня окружали средства массовой информации. Мне нравится немного помолчать. Я хочу просто играть. Наверное, люди хотят немного больше моей личной жизни. Но я немного закрыт. Может быть, мой английский раньше был не очень хорош, и я не слишком много разговаривал со СМИ. Опять же, это в моем роде. Меня это устраивает, потому что я знаю, что я хороший игрок», — приводит слова Малкина официальный сайт НХЛ.

В нынешнем сезоне НХЛ Малкин провёл 36 матчей в регулярном чемпионате, в которых записал в свой актив 14 голов и 18 результативных передач. Всего за карьеру в лиге на он забил 485 голов и сделал 776 передач в 1099 матче.