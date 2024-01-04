Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Овечкин догнал Смита и Уитни в списке лучших ассистентов НХЛ всех времён

Овечкин догнал Смита и Уитни в списке лучших ассистентов НХЛ всех времён
Александр Овечкин
Комментарии

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Нью-Джерси Дэвилз». После двух периодов гости впереди — 4:3.

В составе столичной команды двумя результативными передачами отметился её капитан российский нападающий Александр Овечкин. Вторая передача стала для него 679-й за карьеру в НХЛ. По этому показателю россиянин переместился на 66-е место в списке лучших ассистентов в истории североамериканской лиги, догнав Бобби Смита и Рэя Уитни (по 679) в списке лучших ассистентов НХЛ всех времён.

В нынешнем сезоне 38-летний форвард принял участие в 36 матчах регулярного чемпионата НХЛ, в которых набрал 24 (8+16) очка при показателе полезности "-8" и 10 минутах штрафного времени.

Материалы по теме
Овечкин сократил отставание от Смита и Уитни в списке лучших ассистентов НХЛ всех времён
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android