Овечкин догнал Смита и Уитни в списке лучших ассистентов НХЛ всех времён

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Нью-Джерси Дэвилз». После двух периодов гости впереди — 4:3.

В составе столичной команды двумя результативными передачами отметился её капитан российский нападающий Александр Овечкин. Вторая передача стала для него 679-й за карьеру в НХЛ. По этому показателю россиянин переместился на 66-е место в списке лучших ассистентов в истории североамериканской лиги, догнав Бобби Смита и Рэя Уитни (по 679) в списке лучших ассистентов НХЛ всех времён.

В нынешнем сезоне 38-летний форвард принял участие в 36 матчах регулярного чемпионата НХЛ, в которых набрал 24 (8+16) очка при показателе полезности "-8" и 10 минутах штрафного времени.