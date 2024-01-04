Джон Карлсон вплотную приблизился к Сергею Гончару по голам за «Вашингтон»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Нью-Джерси Дэвилз». После двух периодов гости впереди — 4:3.

Автором третьей шайбы в составе столичной команды стал защитник Джон Карлсон, для которого этот гол стал 143-м за карьеру в клубе и лиге. Американский хоккеист продолжает занимать третье место в истории «Вашингтона» по заброшенным шайбам среди защитников. При этом сегодня 33-летний Карлсон вплотную приблизился к россиянину Сергею Гончару (144) по голам за «Вашингтон».

Клубный снайперский рекорд среди игроков обороны продолжает принадлежать Кевину Хэтчеру, забросившему 149 шайб за «Кэпиталз». В топ-5 также входят Майк Грин и Калле Юханссон (по 113).