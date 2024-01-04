Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Джон Карлсон вплотную приблизился к Сергею Гончару по голам за «Вашингтон»

Джон Карлсон вплотную приблизился к Сергею Гончару по голам за «Вашингтон»
Джон Карлсон
Комментарии

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Нью-Джерси Дэвилз». После двух периодов гости впереди — 4:3.

Автором третьей шайбы в составе столичной команды стал защитник Джон Карлсон, для которого этот гол стал 143-м за карьеру в клубе и лиге. Американский хоккеист продолжает занимать третье место в истории «Вашингтона» по заброшенным шайбам среди защитников. При этом сегодня 33-летний Карлсон вплотную приблизился к россиянину Сергею Гончару (144) по голам за «Вашингтон».

Клубный снайперский рекорд среди игроков обороны продолжает принадлежать Кевину Хэтчеру, забросившему 149 шайб за «Кэпиталз». В топ-5 также входят Майк Грин и Калле Юханссон (по 113).

Материалы по теме
Овечкин догнал Смита и Уитни в списке лучших ассистентов НХЛ всех времён
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android