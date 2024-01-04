Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

35-летний Пасиоретти дебютировал за «Вашингтон» спустя полгода после заключения контракта

35-летний Пасиоретти дебютировал за «Вашингтон» спустя полгода после заключения контракта
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 4 января, «Вашингтон Кэпиталз» на своей площадке проиграл «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Кэпитал Уан-Арене» завершилась со счётом 3:6 (1:2, 2:2, 0:2).

В этом матче за «Вашингтон» дебютировал американский нападающий Макс Пасиоретти. 35-летний форвард провёл на льду 11 минут 47 секунд, заработав показатель полезности "-1" и отметившись удалением за подножку. Пасиоретти не произвёл бросков в створ ворот и выполнил два силовых приёма.

В межсезонье «Вашингтон» подписал контракт с форвардом на один сезон с зарплатой $ 2 млн плюс $ 2 млн бонусами за количество сыгранных матчей, но свой дебютный матч за столичную команду опытный нападающий провёл только сегодня, когда уже миновала половина регулярного чемпионата.

Материалы по теме
У «Вашингтона» огромные проблемы в атаке. Исправит ли это травмированный снайпер?
У «Вашингтона» огромные проблемы в атаке. Исправит ли это травмированный снайпер?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android