35-летний Пасиоретти дебютировал за «Вашингтон» спустя полгода после заключения контракта

Сегодня, 4 января, «Вашингтон Кэпиталз» на своей площадке проиграл «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Кэпитал Уан-Арене» завершилась со счётом 3:6 (1:2, 2:2, 0:2).

В этом матче за «Вашингтон» дебютировал американский нападающий Макс Пасиоретти. 35-летний форвард провёл на льду 11 минут 47 секунд, заработав показатель полезности "-1" и отметившись удалением за подножку. Пасиоретти не произвёл бросков в створ ворот и выполнил два силовых приёма.

В межсезонье «Вашингтон» подписал контракт с форвардом на один сезон с зарплатой $ 2 млн плюс $ 2 млн бонусами за количество сыгранных матчей, но свой дебютный матч за столичную команду опытный нападающий провёл только сегодня, когда уже миновала половина регулярного чемпионата.