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Нападающий «Торонто» грязно проатаковал Минтюкова. За соотечественника вступился Любушкин

Нападающий «Торонто» грязно проатаковал Минтюкова. За соотечественника вступился Любушкин
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Сегодня, 4 января, «Анахайм Дакс» играет с «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). После второго периода счёт 1:0 в пользу «Анахайма».

По ходу встречи нападающий «Торонто» Бобби Макманн грязно проатаковал российского защитника Павла Минтюкова и получил удаление до конца встречи. За соотечественника вписался Илья Любушкин, заступившийся за Минтюкова и получивший 17 минут штрафа за провокацию драки.

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В нынешнем сезоне Минтюков сыграл 36 матчей, забросил 2 шайбы и отдал 16 голевых передач. Любушкин также провёл 36 игр, но отметился только 4 ассистами.

После 36 матчей «Анахайм» занимает 14-е место в Западной конференции с 26 очками. Лидирует в таблице «Ванкувер Кэнакс», набравший 51 очко в 37 играх.

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