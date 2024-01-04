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«Торонто» одержал победу над «Анахаймом», у Мэттьюса гол

«Торонто» одержал победу над «Анахаймом», у Мэттьюса гол
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Сегодня, 4 января, «Анахайм Дакс» на своей площадке проиграл «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 1:2 (0:0, 1:0, 0:1, 0:1 – ОТ).

В составе «Торонто» заброшенными шайбами отметились Джон Таварес и Остон Мэттьюс.

За «Анахайм» единственный гол забил Фрэнк Ватрано.

После 36 матчей «Торонто» занимает пятое место в Восточной конференции с 45 очками. «Анахайм» расположился на 14-й строчке Западной конференции, набрав 27 очков в 37 играх.

Следующий матч «Торонто» проведёт с «Сан-Хосе Шаркс», а «Анахайм» сыграет с «Виннипег Джетс».

НХЛ - регулярный чемпионат
04 января 2024, четверг. 05:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
1 : 2
ОТ
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 Ватрано (Мактавиш, Драйсдейл) – 31:41 (sh)     1:1 Таварес (Райлли, Нюландер) – 54:17 (pp)     1:2 Мэттьюс (Марнер, Райлли) – 62:12    

TSN для НХЛ: Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно здесь

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