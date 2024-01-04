«Торонто» одержал победу над «Анахаймом», у Мэттьюса гол

Сегодня, 4 января, «Анахайм Дакс» на своей площадке проиграл «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 1:2 (0:0, 1:0, 0:1, 0:1 – ОТ).

В составе «Торонто» заброшенными шайбами отметились Джон Таварес и Остон Мэттьюс.

За «Анахайм» единственный гол забил Фрэнк Ватрано.

После 36 матчей «Торонто» занимает пятое место в Восточной конференции с 45 очками. «Анахайм» расположился на 14-й строчке Западной конференции, набрав 27 очков в 37 играх.

Следующий матч «Торонто» проведёт с «Сан-Хосе Шаркс», а «Анахайм» сыграет с «Виннипег Джетс».

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