Остон Мэттьюс первым в сезоне достиг отметки в 30 заброшенных шайб

Сегодня, 4 января, «Анахайм Дакс» на своей площадке проиграл «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 1:2 (0:0, 1:0, 0:1, 0:1 – ОТ).

Победный гол в овертайме забил нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс. Эта шайба стала для американского форварда 30-й в текущем сезоне в 35 матчах. Таким образом, Мэттьюс стал первым хоккеистом в текущем сезоне НХЛ, кому покорилась отметка в 30 заброшенных шайб.

На втором месте в списке снайперов лиги текущего сезона расположился российский форвард «Тампа-Бэй» Никита Кучеров, забивший 27 голов. Третье место делят нападающий «Флориды» Сэм Райнхарт и форвард «Ванкувера» Брок Бёзер, на счету которых по 24 гола.