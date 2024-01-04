Остон Мэттьюс первым в сезоне достиг отметки в 30 заброшенных шайб
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Сегодня, 4 января, «Анахайм Дакс» на своей площадке проиграл «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 1:2 (0:0, 1:0, 0:1, 0:1 – ОТ).
Победный гол в овертайме забил нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс. Эта шайба стала для американского форварда 30-й в текущем сезоне в 35 матчах. Таким образом, Мэттьюс стал первым хоккеистом в текущем сезоне НХЛ, кому покорилась отметка в 30 заброшенных шайб.
На втором месте в списке снайперов лиги текущего сезона расположился российский форвард «Тампа-Бэй» Никита Кучеров, забивший 27 голов. Третье место делят нападающий «Флориды» Сэм Райнхарт и форвард «Ванкувера» Брок Бёзер, на счету которых по 24 гола.
НХЛ - регулярный чемпионат
04 января 2024, четверг. 05:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
1 : 2
ОТ
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 Ватрано (Мактавиш, Драйсдейл) – 31:41 (sh) 1:1 Таварес (Райлли, Нюландер) – 54:17 (pp) 1:2 Мэттьюс (Марнер, Райлли) – 62:12
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