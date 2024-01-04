Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Остон Мэттьюс первым в сезоне достиг отметки в 30 заброшенных шайб

Остон Мэттьюс первым в сезоне достиг отметки в 30 заброшенных шайб
Комментарии

Сегодня, 4 января, «Анахайм Дакс» на своей площадке проиграл «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 1:2 (0:0, 1:0, 0:1, 0:1 – ОТ).

Победный гол в овертайме забил нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс. Эта шайба стала для американского форварда 30-й в текущем сезоне в 35 матчах. Таким образом, Мэттьюс стал первым хоккеистом в текущем сезоне НХЛ, кому покорилась отметка в 30 заброшенных шайб.

На втором месте в списке снайперов лиги текущего сезона расположился российский форвард «Тампа-Бэй» Никита Кучеров, забивший 27 голов. Третье место делят нападающий «Флориды» Сэм Райнхарт и форвард «Ванкувера» Брок Бёзер, на счету которых по 24 гола.

НХЛ - регулярный чемпионат
04 января 2024, четверг. 05:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
1 : 2
ОТ
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 Ватрано (Мактавиш, Драйсдейл) – 31:41 (sh)     1:1 Таварес (Райлли, Нюландер) – 54:17 (pp)     1:2 Мэттьюс (Марнер, Райлли) – 62:12    
Материалы по теме
Видео
«Торонто» одержал победу над «Анахаймом», у Мэттьюса гол
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android