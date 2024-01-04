Достал установил новый рекорд «Анахайма» по числу сейвов в матче регулярного чемпионата

Сегодня, 4 января, «Анахайм Дакс» на своей площадке проиграл «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 1:2 (0:0, 1:0, 0:1, 0:1 – ОТ).

Вратарь «Анахайма» Лукаш Достал пропустил два гола и отразил 55 бросков по воротам. Это новый рекорд среди всех вратарей в истории «Анахайма» по числу отражённых бросков в матче регулярного чемпионата НХЛ. Ранее этот рекорд принадлежал голкиперу Джону Гибсону, отразившему 53 броска в матче с «Питтсбургом» (3:6) 10 февраля 2023 года.

За последние 30 лет лишь три вратаря, включая Достала, смогли сделать 55+ сейвов в матче регулярки до достижения 24 летнего возраста. Двумя другими голкиперами были Александр Георгиев и Роберто Луонго.