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Достал установил новый рекорд «Анахайма» по числу сейвов в матче регулярного чемпионата

Достал установил новый рекорд «Анахайма» по числу сейвов в матче регулярного чемпионата
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Сегодня, 4 января, «Анахайм Дакс» на своей площадке проиграл «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 1:2 (0:0, 1:0, 0:1, 0:1 – ОТ).

Вратарь «Анахайма» Лукаш Достал пропустил два гола и отразил 55 бросков по воротам. Это новый рекорд среди всех вратарей в истории «Анахайма» по числу отражённых бросков в матче регулярного чемпионата НХЛ. Ранее этот рекорд принадлежал голкиперу Джону Гибсону, отразившему 53 броска в матче с «Питтсбургом» (3:6) 10 февраля 2023 года.

За последние 30 лет лишь три вратаря, включая Достала, смогли сделать 55+ сейвов в матче регулярки до достижения 24 летнего возраста. Двумя другими голкиперами были Александр Георгиев и Роберто Луонго.

НХЛ - регулярный чемпионат
04 января 2024, четверг. 05:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
1 : 2
ОТ
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 Ватрано (Мактавиш, Драйсдейл) – 31:41 (sh)     1:1 Таварес (Райлли, Нюландер) – 54:17 (pp)     1:2 Мэттьюс (Марнер, Райлли) – 62:12    
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