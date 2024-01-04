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«Так много эмоций!» Пасиоретти оценил свой долгожданный дебют за «Вашингтон»

«Так много эмоций!» Пасиоретти оценил свой долгожданный дебют за «Вашингтон»
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Нападающий «Вашингтона» Макс Пасиоретти поделился эмоциями от своего долгожданного дебюта за «Кэпиталз» в матче с «Нью-Джерси» (3:6). 35-летний форвард провёл на льду 11 минут 47 секунд, заработав показатель полезности «-1» и отметившись удалением за подножку.

«Так много эмоций! Я сыграл лишь пять игр почти за два года, так что да, я испытал много эмоций. Мне нужно просто продолжать набирать форму», — цитирует Пасиоретти пресс-служба клуба.

В межсезонье «Вашингтон» подписал контракт с форвардом на один сезон с зарплатой $ 2 млн плюс $ 2 млн бонусами за количество сыгранных матчей, но свой дебютный матч за столичную команду опытный нападающий провёл только сегодня, когда уже миновала половина регулярного чемпионата.

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