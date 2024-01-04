Матч с «Металлургом» стал самым посещаемым для «Сочи» в текущем сезоне КХЛ
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Вчера, 3 января, в Сочи на стадионе «Большой» прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Сочи» и «Металлургом». Победу в матче одержали магнитогорцы со счётом 3:2 в овертайме.
Фонбет Чемпионат КХЛ
03 января 2024, среда. 17:00 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
2 : 3
ОТ
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Криштоф (Грэм) – 13:43 (5x4) 2:0 Мичков – 17:38 (5x5) 2:1 Юров (Гераськин) – 33:11 (5x4) 2:2 Ерёменко (Гераськин, Михайлис) – 38:13 (5x5) 2:3 Зернов (Михайлис) – 61:09 (3x3)
Этот матч стал самым посещаемым для «Сочи» в текущем сезоне КХЛ. На матч пришло 9598 болельщиков при вместимости стадиона «Большой» в 12 000 зрителей.
Отметим, что «Сочи» изменил логотип и стиль в честь 10-летия клуба. Этот матч команда впервые провела в новых джерси.
«Сочи» потерпел 11-е поражение подряд. После 47 матчей в нынешнем сезоне сочинский клуб располагается на последнем месте в общей таблице лиги.
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