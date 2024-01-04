Матч с «Металлургом» стал самым посещаемым для «Сочи» в текущем сезоне КХЛ

Вчера, 3 января, в Сочи на стадионе «Большой» прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Сочи» и «Металлургом». Победу в матче одержали магнитогорцы со счётом 3:2 в овертайме.

Этот матч стал самым посещаемым для «Сочи» в текущем сезоне КХЛ. На матч пришло 9598 болельщиков при вместимости стадиона «Большой» в 12 000 зрителей.

Отметим, что «Сочи» изменил логотип и стиль в честь 10-летия клуба. Этот матч команда впервые провела в новых джерси.

«Сочи» потерпел 11-е поражение подряд. После 47 матчей в нынешнем сезоне сочинский клуб располагается на последнем месте в общей таблице лиги.