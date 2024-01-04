Лишь два центральных нападающих НХЛ с 1989 года быстрее Мэттьюса забили 30 голов в сезоне

Сегодня, 4 января, «Анахайм Дакс» на своей площадке проиграл «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 1:2 (0:0, 1:0, 0:1, 0:1 – ОТ).

Победный гол в овертайме забил нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс. Эта шайба стала для американского форварда 30-й в текущем сезоне в 35 матчах. Мэттьюс повторил прошлогодний результат капитана «Эдмонтона» Коннора Макдэвида по скорости достижения отметки в 30 голов.

Лишь два центральных нападающих НХЛ с 1989 года забили 30 голов в сезоне быстрее. Трижды это делал легендарный форвард «Питтсбурга» Марио Лемье (27, 30 и 34 матча). Форвард «Баффало» Пэт Лафонтейн в сезоне-1991/1992 уложился в 31 игру.