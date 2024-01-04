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«Это моя работа». Вратарь «Анахайма» оценил свой клубный рекорд по числу сейвов

«Это моя работа». Вратарь «Анахайма» оценил свой клубный рекорд по числу сейвов
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Голкипер «Анахайма» Лукаш Достал прокомментировал клубный рекорд, который он установил в матче с «Торонто» (1:2 ОТ). Голкипер отразил 55 бросков.

«Это ведь моя работа. Со старта игры я сделал парочку сейвов, где-то мне немного помогла удача, что соперник не смог забить. Это помогло мне обрести уверенность.

Ты должен выдерживать темп матча. Это моя работа, неважно, будет ли 20 или 40 бросков по воротам, в конце концов, я должен стараться отразить каждый бросок, вне зависимости от их количества», — цитирует Достала пресс-служба клуба.

За последние 30 лет лишь три вратаря, включая Достала, смогли сделать 55+ сейвов в матче регулярки до достижения 24 летнего возраста. Двумя другими голкиперами были Александр Георгиев и Роберто Луонго.

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