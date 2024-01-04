Нападающий «Аризоны» Цукер дисквалифицирован на три матча и оштрафован за толчок на борт

Нападающий «Аризоны» Джейсон Цукер дисквалифицирован на три матча за толчок на борт форварда «Флориды» Ника Казинса. Помимо дисквалификации, нападающий получил денежный штраф в размере $ 82 812.

Инцидент произошёл в концовке второго периода. Цукеру не понравился силовой приём Казинса на одноклубнике, и с разгону форвард воткнулся в спину ничего не ожидавшего соперника. Сразу на льду вспыхнула драка, за товарища по команде вступился нападающий «Флориды» Густав Форслинг. Цукер получил большой пятиминутный штраф и удаление до конца матча.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

После 37 матчей «Флорида» занимает третье место в Восточной конференции с 48 очками. «Аризона» расположилась на восьмой строчке Западной конференции, набрав 40 очков в 36 играх.