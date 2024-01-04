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50-летний вратарь «Торпедо» Николай Хабибулин впервые внесён в заявку на матч КХЛ

50-летний вратарь «Торпедо» Николай Хабибулин впервые внесён в заявку на матч КХЛ
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50-летний вратарь «Торпедо» Николай Хабибулин попал в заявку на матч с «Куньлунем» в качестве резервного вратаря. 13 января Николаю Хабибулину исполнится 51 год. Ветеран заключил контракт с «Торпедо» 27 декабря.

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 января 2024, четверг. 13:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Не начался
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Примечательно, что в КХЛ уже выступал хоккеист старше 50 лет. 11 декабря 2009-го Вячеслав Фетисов в возрасте 51 года сыграл за ЦСКА.

Хабибулин является тренером вратарей в нижегородском клубе. Николай — олимпийский чемпион 1992 года и обладатель Кубка Стэнли 2004 года в составе «Тампа-Бэй Лайтнинг». Хабибулин — рекордсмен по количеству матчей в НХЛ среди российских вратарей (799), входит в топ-20 в истории лиги по этому показателю.

Всего в регулярных сезонах НХЛ Хабибулин одержал 333 победы и 46 раз отыграл «на ноль», в Кубке Стэнли на счету Николая 72 игры, 39 побед и шесть «сухих» матчей. В 2014 году Хабибулин завершил игровую карьеру.

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