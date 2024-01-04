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«Не соперник нас обыгрывает». Шикин объяснил нестабильную игру «Витязя» в этом сезоне

«Не соперник нас обыгрывает». Шикин объяснил нестабильную игру «Витязя» в этом сезоне
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Вратарь «Витязя» Дмитрий Шикин объяснил нестабильную игру подмосковной команды в текущем сезоне КХЛ. Во вчерашнем матче со СКА «Витязь» потерпел разгромное поражение со счётом 1:6.

«В чём причина волнообразной игры «Витязя»? Начинаем отступать от игры, которая приносит нам результат. Допускаем детские ошибки. Зачастую не соперник нас обыгрывает, а мы дарим соперникам стопроцентные моменты. За счёт наших ошибок соперники нас и наказывают. Не получается никак проводить хорошие, длинные победные серии», — сказал Шикин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

После 46 матчей текущего сезона «Витязь» занимает девятое место в таблице Западной конференции, отставая от зоны плей-офф на шесть очков.

Полную версию эксклюзивного интервью с Дмитрием Шикиным читайте на «Чемпионате»:
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