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Кульбаков остановил шайбу на ленточке ворот на последних минутах основного времени

Кульбаков остановил шайбу на ленточке ворот на последних минутах основного времени
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В Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Торпедо» и «Куньлунем». Победу в матче одержали нижегородцы со счётом 3:2 в овертайме.

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 января 2024, четверг. 13:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
3 : 2
ОТ
Куньлунь Ред Стар
Пекин
0:1 Мойл (Кэмпбелл, Фу) – 14:10 (5x5)     1:1 Ян (Летунов, Боуи) – 27:05 (5x5)     1:2 Вуд (Ип, Фу) – 36:57 (5x4)     2:2 Ян (Ларионов, Гончарук) – 50:26 (5x4)     3:2 Летунов (Бокун, Кульбаков) – 61:40 (4x3)    

Вратарь «Торпедо» Иван Кульбаков совершил потрясающий сейв в концовке третьего периода, который помог нижегородцам уйти в овертайм. При счёте 2:2 на 54-й минуте матча голкипер, лёжа на льду, остановил шайбу носком конька на ленточке ворот. После видеопросмотра было зафиксировано, что шайба не пересекла линию ворот.

ВИДЕО

Отметим, что в начале матча травму получил лидер «Торпедо» Василий Атанасов, неудачно приземлившийся на ногу. «Торпедо» одержало победы во всех четырёх матчах текущего сезона с «Куньлунем».

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