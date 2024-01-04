Кульбаков остановил шайбу на ленточке ворот на последних минутах основного времени

В Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Торпедо» и «Куньлунем». Победу в матче одержали нижегородцы со счётом 3:2 в овертайме.

Вратарь «Торпедо» Иван Кульбаков совершил потрясающий сейв в концовке третьего периода, который помог нижегородцам уйти в овертайм. При счёте 2:2 на 54-й минуте матча голкипер, лёжа на льду, остановил шайбу носком конька на ленточке ворот. После видеопросмотра было зафиксировано, что шайба не пересекла линию ворот.

ВИДЕО

Отметим, что в начале матча травму получил лидер «Торпедо» Василий Атанасов, неудачно приземлившийся на ногу. «Торпедо» одержало победы во всех четырёх матчах текущего сезона с «Куньлунем».