The Denver Post: об истории с девушкой все забыли только благодаря отличной игре Ничушкина

Обозреватель The Denver Post Кори Масисак уверен, что если бы не отличная игра российского нападающего «Колорадо Эвеланш» Валерия Ничушкина в нынешнем сезоне, то прошлогодняя история с пьяной девушкой в его номере отеля во время плей-офф до сих пор не была бы забыта североамериканской хоккейной общественностью и висела бы над хоккеистом тяжёлым грузом.

«Этот сезон начался с некоторой неуверенности в отношении Ничушкина. Его предыдущий сезон закончился при неясных обстоятельствах прошлой весной, когда Ничушкин покинул команду по личным причинам перед третьим матчем первого раунда серии плей-офф, проигранным «Сиэтлу». Согласно отчёту полиции Сиэтла, в тот день в его гостиничном номере была найдена пьяная женщина, и врач команды вызвал скорую помощь.

Команда и Ничушкин разобрались с ситуацией ещё до начала этого сезона, но ясности по поводу того, что произошло, так и не было.

Если бы Ничушкин не играл так хорошо в этом сезоне, вопросов могло бы остаться ещё больше. Беднар (Джаред, главный тренер «Колорадо». — Прим. «Чемпионата») и партнёры по команде только и делают, что хвалят его публично, и его игра подкрепляет их высказывания», — написал Масисак в своей статье.

В нынешнем регулярном чемпионате НХЛ на счету Ничушкина 36 игр, в которых он набрал 38 (19+19) очков.