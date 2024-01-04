Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

The Denver Post: об истории с девушкой все забыли только благодаря отличной игре Ничушкина

The Denver Post: об истории с девушкой все забыли только благодаря отличной игре Ничушкина
Аудио-версия:
Комментарии

Обозреватель The Denver Post Кори Масисак уверен, что если бы не отличная игра российского нападающего «Колорадо Эвеланш» Валерия Ничушкина в нынешнем сезоне, то прошлогодняя история с пьяной девушкой в его номере отеля во время плей-офф до сих пор не была бы забыта североамериканской хоккейной общественностью и висела бы над хоккеистом тяжёлым грузом.

«Этот сезон начался с некоторой неуверенности в отношении Ничушкина. Его предыдущий сезон закончился при неясных обстоятельствах прошлой весной, когда Ничушкин покинул команду по личным причинам перед третьим матчем первого раунда серии плей-офф, проигранным «Сиэтлу». Согласно отчёту полиции Сиэтла, в тот день в его гостиничном номере была найдена пьяная женщина, и врач команды вызвал скорую помощь.

Команда и Ничушкин разобрались с ситуацией ещё до начала этого сезона, но ясности по поводу того, что произошло, так и не было.

Если бы Ничушкин не играл так хорошо в этом сезоне, вопросов могло бы остаться ещё больше. Беднар (Джаред, главный тренер «Колорадо». — Прим. «Чемпионата») и партнёры по команде только и делают, что хвалят его публично, и его игра подкрепляет их высказывания», — написал Масисак в своей статье.

В нынешнем регулярном чемпионате НХЛ на счету Ничушкина 36 игр, в которых он набрал 38 (19+19) очков.

НХЛ - регулярный чемпионат
03 января 2024, среда. 05:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
5 : 4
ОТ
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
0:1 Энгвалль (Нельсон) – 05:39     1:1 Тэйвз (О'Коннор, Макар) – 06:11     1:2 Нельсон (Добсон, Сорокин) – 19:28 (pp)     1:3 Хольмстрём (Клаттербак) – 21:09     2:3 Ничушкин (Жирар, Друен) – 24:18     3:3 Друен (Рантанен, Маккиннон) – 28:24     3:4 Романов (Барзал) – 30:18     4:4 Ничушкин – 52:21 (pp)     5:4 Маккиннон (Макар, Рантанен) – 60:32 (pp)    
Материалы по теме
Этот матч Ничушкин никогда не забудет. Отметил юбилей и вошёл в историю России в НХЛ!
Видео
Этот матч Ничушкин никогда не забудет. Отметил юбилей и вошёл в историю России в НХЛ!
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android