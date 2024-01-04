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Заслуженный тренер России: НХЛ из-за потери наших ребят через пять лет может закиснуть

Заслуженный тренер России: НХЛ из-за потери наших ребят через пять лет может закиснуть
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Заслуженный тренер России Юрий Новиков заявил о важности российских хоккеистов для развития Национальной хоккейной лиги.

«Выпадание любой топовой хоккейной страны – удар по развитию всего вида спорта. Ведь речь идёт о молодёжи, которая завтра будет развивать НХЛ и весь хоккей. Нужно говорить о том, что большой спорт состоит из борьбы за медали и финансов. Поэтому НХЛ из-за потери наших ребят через пять лет может закиснуть. Да, Россию выбили, но это потом ударит рикошетом по развитию. Если самолёт опустил нос вниз, он рано или поздно врежется в землю», – приводит слова Новикова «РБ Спорт».

Напомним, по решению ИИХФ сборные России и Беларуси отстранены от участия в турнирах под эгидой Международной федерации хоккея. На турнирах запрещены государственные флаги и любая символика России и Беларуси. ИИХФ рассмотрит вероятный допуск сборной России на саммите в марте 2024 года.

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